Tutti i gioielli di Vasari Maestro fra sacro e profano

Arriveranno da tutto il mondo, anche dal Met di New York e dal Louvre di Parigi. Oltre cento "gioielli" tra inediti, pale monumentali e capolavori. Così Arezzo si prepara a celebrare uno dei suoi figli più illustri a 450 anni dalla morte: Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell'arte, considerato il primo dell'età moderna per aver stabilito la nascita e gli sviluppi della disciplina. Un'eredità immensa narrata in una mostra che è soprattutto un inno all'artista poliedrico, colto e versatile del Rinascimento. Vasari. Il teatro delle virtù è il fil rouge del grande evento Arezzo, la città di Vasari, voluto da Comune, Fondazione Cr Firenze e Fondazione Guido D'Arezzo.

