Trump: “Vorrei avere gli stessi generali di Hitler”. E il suo ex collaboratore: “Governerebbe da dittatore” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Vorrei avere gli stessi generali di Hitler". La rivista The Atlantic ha pubblicato un ritratto assolutamente inquietante del candidato repubblicano alla Casa Bianca, ricostruendo un episodio avvenuto sotto il suo mandato. Il portavoce di Trump smentisce l'inchiesta, ma il suo ex capo dello staff, John Kelly, rivela: "Governerebbe come un dittatore" Fanpage.it - Trump: “Vorrei avere gli stessi generali di Hitler”. E il suo ex collaboratore: “Governerebbe da dittatore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Vorreiglidi Hitler". La rivista The Atlantic ha pubblicato un ritratto assolutamente inquietante del candidato repubblicano alla Casa Bianca, ricostruendo un episodio avvenuto sotto il suo mandato. Il portavoce dismentisce l'inchiesta, ma il suo ex capo dello staff, John Kelly, rivela: "Governerebbe come un dittatore"

