Gaeta.it - Tragedia familiare a Nova Milanese: donna uccisa dal cognato per difendere la figlia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio di violenzaha scosso la comunità di, in provincia di Monza. Unadi 63 anni è stata tragicamenteoggi pomeriggio in un’aggressione che ha coinvolto diversi membri di una stessa famiglia. Il motivo? Un intervento eroico a favore delladi 28 anni, la quale era stata aggredita poco prima. Questo raccapricciante fatto di cronaca getta luce sulle complesse dinamiche familiari e sui conflitti che possono sfociare in atti di violenza. Una lite che sfocia nel dramma L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, dove viveva l’intero nucleo. Secondo le testimonianze raccolte, la 63enne sarebbe intervenuta perla propria, che stava subendo un’aggressione da parte dello zio.