Torna a Lanciano il live talent di Giovani orizzonti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna a Lanciano il live talent di Giovani orizzonti organizzato dall'associazione culturale orizzonti in Scena di Lanciano per promuovere e lanciare i nuovi talenti emergenti tra i Giovanissimi.Il concorso si presenta come festival del talento con lo scopo di trasferire ai concorrenti valori Chietitoday.it - Torna a Lanciano il live talent di Giovani orizzonti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ildiorganizzato dall'associazione culturalein Scena diper promuovere e lanciare i nuovii emergenti tra issimi.Il concorso si presenta come festival delo con lo scopo di trasferire ai concorrenti valori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bugatti lancia una supercar velocissima ed intrigante: il prezzo è il grande punto di forza del modello lussuoso - Bugatti presenta un nuovo mezzo super lussuoso e anche particolarmente economico, sembra incredibile ma la casa adotta una nuova strategia. (allaguida.it)

Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi riparte dal 27 ottobre - Il Comune di Monterchi lancia la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo che si strutturerà al Teatro Comunale di Monterchi (e un appuntamento al Museo Madonna del Parto ... (arezzonotizie.it)

Trasporti. Ferrante (Mit): “Domanda in crescita, nuove occasioni per i giovani” - “Il settore dei trasporti è tra quelli che più incidono sulla qualità della vita e, come confermato anche dal Report trimestrale ... (laquilablog.it)