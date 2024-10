TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) corso online Oltre 90 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti per preselettiva e scritto già svolti, contenuti utili per tutte le prove (preselettiva, scritto e orale). In aggiunta un simulatore con 5000 quesiti per prepararsi alla prova preselettiva e 80 esempi di prova L'articolo TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)online Oltre 90 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti pergià svolti, contenuti utili per tutte le prove (). In aggiunta uncon 5000 quesiti per prepararsi allae 80diL'articolo TFAdiper” .

