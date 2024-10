Terni, regolamento benessere animali: “Svuotare il canile una questione di buonsenso e civiltà. Assicurazione obbligatoria per i cani morsicatori” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un iter lungo e complesso, andato a ‘dama’ nel corso della seduta dell’ultimo Consiglio comunale. Il Comune di Terni può dotarsi di un nuovo regolamento del benessere animali. Le promotrici Maria Elena Gambini e Federica Mengaroni insieme al dirigente Federico Nannurelli ne hanno dato contezza Ternitoday.it - Terni, regolamento benessere animali: “Svuotare il canile una questione di buonsenso e civiltà. Assicurazione obbligatoria per i cani morsicatori” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un iter lungo e complesso, andato a ‘dama’ nel corso della seduta dell’ultimo Consiglio comunale. Il Comune dipuò dotarsi di un nuovodel. Le promotrici Maria Elena Gambini e Federica Mengaroni insieme al dirigente Federico Nannurelli ne hanno dato contezza

La “legge“ del sindaco Bandecchi: "Solo i cani piccoli senza museruola" - Museruola obbligatoria per i cani oltre i nove chilogramnmi di peso. Lo annuncia il sindaco: "La legge non lo prevede, Stefano Bandecchi sì". Il primo cittadino annuncia anche apposite e "precise" ord ... (lanazione.it)

Terni, regolamento ‘svuota-canile’: approvato nuovo testo sul benessere animale - di C.P. «Ciò che mi interessa è svuotare il canile di Terni. Per me gli animali non devono stare in galera. Abbiamo ancora 180 cani nel nostro luridissimo canile. Ho assistito a una scena vergognosa, ... (umbria24.it)

Il diabete raccontato con una foto: ecco il concorso “Mister D … in un click” di Corediab Umbria - Terni- Focalizzare l’attenzione sul “mondo diabete” grazie a un’immagine che suscita curiosità, emozioni e riflessioni. E’ l’obiettivo ... (ilmessaggero.it)