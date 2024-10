Temptation Island: Federica e Alfonso tra amori, colpi di scena e nuovi reality (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri sera si è concluso dopo sette settimane il viaggio dei sentimenti delle coppie che hanno partecipato al docu-reality: la coppia partenopea è stata l'ultima ad affrontare il falò di confronto All'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, per questa edizione di Temptation Island si erano presentate sette coppie in crisi. Ieri sera abbiamo scoperto il loro destino, a pochi passi dalla fine del programma. La prima coppia a raccontare il proprio percorso è stata quella composta da Federica e Alfonso, gli unici che non avevano ancora affrontato il falò di confronto. L'emozionante abbraccio tra Federica e Alfonso La coppia, che conviveva in provincia di Napoli da quasi diciotto mesi, è stata protagonista dell'ultimo faccia a faccia davanti al fuoco del docu-reality. Sin dal primo istante, i due si sono Movieplayer.it - Temptation Island: Federica e Alfonso tra amori, colpi di scena e nuovi reality Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri sera si è concluso dopo sette settimane il viaggio dei sentimenti delle coppie che hanno partecipato al docu-: la coppia partenopea è stata l'ultima ad affrontare il falò di confronto All'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, per questa edizione disi erano presentate sette coppie in crisi. Ieri sera abbiamo scoperto il loro destino, a pochi passi dalla fine del programma. La prima coppia a raccontare il proprio percorso è stata quella composta da, gli unici che non avevano ancora affrontato il falò di confronto. L'emozionante abbraccio traLa coppia, che conviveva in provincia di Napoli da quasi diciotto mesi, è stata protagonista dell'ultimo faccia a faccia davanti al fuoco del docu-. Sin dal primo istante, i due si sono

