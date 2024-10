Lanazione.it - Strada 325, pressing azzurro: "Bypass verso Montemurlo: fare il progetto esecutivo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quale futuro per garantire la percorribilità della Sr 325 della Val Bisenzio in caso di frane ma anche per altre interruzioni? Forza Italia ha presentato una doppia interrogazione: in Provincia e in Regione. "La Sr325 è un problema per tutto il distretto produttivo di Prato e per la Provincia. Le continue interruzioni – scrivono in una nota congiunta l’onorevole Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia e Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale che ha presentato l’atto al presidente Giani - creano disagi crescenti alla popolazione della Val di Bisenzio ma anche al distretto produttivo pratese, già fiaccato da una crisi senza precedenti.