Stellantis, continua il crollo delle immatricolazioni delle automobili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il -4,8% di luglio e il -28,7% di agosto, a settembre per il gruppo guidato da Carlos Tavares ecco un nuovo pesante calo a due cifre: -26%. Tutti i marchi portano il segno negativo Ilgiornale.it - Stellantis, continua il crollo delle immatricolazioni delle automobili Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il -4,8% di luglio e il -28,7% di agosto, a settembre per il gruppo guidato da Carlos Tavares ecco un nuovo pesante calo a due cifre: -26%. Tutti i marchi portano il segno negativo

