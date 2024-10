Ilrestodelcarlino.it - Sporcizia e danni all’ex scuola media. I carabinieri denunciano 21 minorenni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ventunosono stati denunciati per aver devastato la exdi viale Roma a Matelica. Tra iregistrati ci sono infissi divelti, vetri frantumati, muri imbrattati, arredi danneggiati, cumuli di rifiuti ammucchiati in giro per le aule. Le indagini erano partite ad agosto, a seguito delle segnalazioni di residenti che nella notte sentivano urla e rumori all’interno dell’edificio chiuso, essendo prossimo alla demolizione. Il lavoro compiuto daidella stazione di Matelica, guidati dal comandante Christian Orrù, ha condotto all’accertamento di responsabilità per 21 ragazzini, denunciati alla procura per idi Ancona per il reato di danneggiamento. In tre sono stati anche denunciati per furto aggravato, per avere asportato una consolle per videogiochi da una struttura annessa al plesso scolastico.