Ilrestodelcarlino.it - Sisma, stato di emergenza: altri 12 mesi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, il Governo ha deliberato la proroga dellodidi ulteriori 12per i comuni di Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e la frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto, in seguito al terremoto del 18 settembre 2023. Il provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa seguito a uno stanziamento complessivo di 13 milioni e 950mila euro (6milioni subito e quasi 8 alcunifa), ed è finalizzato a consentire l’attuazione delle misure necessarie al superamento dell’