Sfugge all’alt e rischia di travolgere un militare: spericolato inseguimento per 30 chilometri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) COLLEMETO (Galatina) – spericolato inseguimento per circa trenta chilometri nelle strade dell’entroterra salentino, col rischio di investire un carabiniere. È finito in manette un 40enne di Soleto. Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, quando i militari hanno intimato Lecceprima.it - Sfugge all’alt e rischia di travolgere un militare: spericolato inseguimento per 30 chilometri Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) COLLEMETO (Galatina) –per circa trentanelle strade dell’entroterra salentino, col rischio di investire un carabiniere. È finito in manette un 40enne di Soleto. Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, quando i militari hanno intimato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spericolato inseguimento per le vie di Latina : arrestati 4 “specialisti” in furti d’auto - Polizia di Stato – Questura di Latina: arrestati quattro trasfertisti specializzati nel furto delle auto di elevato valore commerciale. Latina, 13 settembre 2024 – Uno spericolato inseguimento per le vie di Latina: così due persone hanno cercato di ... (Ilfaroonline.it)