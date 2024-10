Sdegno e abbandono: la situazione critica del Cimitero del Sasso a Cerveteri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Cimitero del Sasso, situato nella frazione di Cerveteri, sta suscitando forti reazioni da parte dei residenti e delle autorità locali per il suo stato di degrado e abbandono. Le condizioni critiche di questo luogo sacro hanno sollevato interrogativi sulla manutenzione dei cimiteri comunali e sulla capacità dell’amministrazione di affrontare queste problematiche. Il presidente del comitato Terra Nostra, Francesco Di Giancamillo, ha espresso le sue preoccupazioni, denunciando l’inadeguatezza delle politiche locali in materia di gestione dei cimiteri. Una situazione inaccettabile Francesco Di Giancamillo non ha usato mezzi termini nel descrivere la situazione attuale del Cimitero del Sasso, dichiarando: “Un Cimitero in questo stato è una vergogna. Tanto vale seppellire i nostri morti nelle campagne. Gaeta.it - Sdegno e abbandono: la situazione critica del Cimitero del Sasso a Cerveteri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildel, situato nella frazione di, sta suscitando forti reazioni da parte dei residenti e delle autorità locali per il suo stato di degrado e. Le condizioni critiche di questo luogo sacro hanno sollevato interrogativi sulla manutenzione dei cimiteri comunali e sulla capacità dell’amministrazione di affrontare queste problematiche. Il presidente del comitato Terra Nostra, Francesco Di Giancamillo, ha espresso le sue preoccupazioni, denunciando l’inadeguatezza delle politiche locali in materia di gestione dei cimiteri. Unainaccettabile Francesco Di Giancamillo non ha usato mezzi termini nel descrivere laattuale deldel, dichiarando: “Unin questo stato è una vergogna. Tanto vale seppellire i nostri morti nelle campagne.

