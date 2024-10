Tg24.sky.it - Roma, saluto romano in classe per la lista neofascista: scuola avvia un'indagine

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due studenti, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d'Istituto al Liceo Montessori dinella"Riscatto", sono stati fotografati in unamentre facevano unno di fronte ad uno striscione che recitava "Prendi nota prendi atto, è ora di riscatto!" A dare la notizia è la Rete degli Studenti Medi di, secondo cui quello del Montessori "non è un caso isolato: la stessa, infatti, riconducibile all'organizzazione giovanileGenerazione Popolare, è presente anche in altri istituti della città con liste candidate alla rappresentanza d'Istituto che, apparentemente anonime e apolitiche, nascondono al loro interno una matrice".