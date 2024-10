Roma-Dinamo Kiev, Baldanzi: “La contestazione? Capiamo la curva, ora servono grandi prestazioni” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Mi sento bene, sono riuscito a fare tutta la preparazione. Affrontiamo una squadra forte e intensa, sarà una partita difficile, ma ci teniamo a fare i primi tre punti in Europa perché ne abbiamo bisogno”. Queste le parole dell’attaccante della Roma, Tommaso Baldanzi, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Poi, sulla contestazione dei tifosi: “Dentro lo spogliatoio pensiamo alle partite e a giocare al meglio. Capiamo la curva perché non è un grande momento. Adesso dobbiamo fare delle grandi prestazioni per riportarli dalla nostra parte”. Infine, su Soulé, Baldanzi ha sottolineato che “serve tempo per adattarsi. Ha grandi qualità e può fare benissimo”. Roma-Dinamo Kiev, Baldanzi: “La contestazione? Capiamo la curva, ora servono grandi prestazioni” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Mi sento bene, sono riuscito a fare tutta la preparazione. Affrontiamo una squadra forte e intensa, sarà una partita difficile, ma ci teniamo a fare i primi tre punti in Europa perché ne abbiamo bisogno”. Queste le parole dell’attaccante della, Tommaso, alla vigilia della sfida di Europa League contro la. Poi, sulladei tifosi: “Dentro lo spogliatoio pensiamo alle partite e a giocare al meglio.laperché non è un grande momento. Adesso dobbiamo fare delleper riportarli dalla nostra parte”. Infine, su Soulé,ha sottolineato che “serve tempo per adattarsi. Haqualità e può fare benissimo”.: “Lala, ora” SportFace.

