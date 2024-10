Ilgiorno.it - "Ragazzi, fate gli infermieri". Parola della studentessa green

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) All’università in bicicletta, con il sole, sotto la pioggia o con la neve. Maria Giulia Golob, 26 anni, “” al terzo anno distica, percorre da tre anni sulle due ruote la pista ciclabile che collega Basiglio a Humanitas University. "Il mio viaggio è in bicicletta in questi anni sono sempre stata presente alle lezioni con qualsiasi condizione meteo - spiega la-. Abito abbastanza vicino e le piste ciclabili rappresentano una grande opportunità. Perché utilizzare l’auto quando con la bicicletta posso raggiungere l’università transitando nella natura e nello stesso tempo fare attività fisica?". C’è una rete di ciclabili che permette di percorrere in sicurezza diversi Comuni del sud Milano. "Quando piove ho la mia grande mantella impermeabile con il cappuccio - spiega Maria Giulia - e nei giorni “impossibili” vengo a piedi".