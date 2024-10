Provvedimenti di Daspo Willy a Castelfranco Veneto: rissa tra giovani sfocia in sanzioni severe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Castelfranco Veneto, il questore Alessandra Simone ha adottato Provvedimenti preventivi nei confronti di sette persone coinvolte in una rissa avvenuta il 6 ottobre vicino a un bar in Piazza Giorgione. Questa decisione segue una proposta effettuata dai Carabinieri e illustra come le autorità stiano monitorando e reagendo a episodi di violenza urbana in modo rigido e tempestivo. I Provvedimenti di Daspo Willy, caratterizzati da sanzioni per i trasgressori di determinati comportamenti, mirano a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, preoccupazione sempre più pressante per le comunità . La dinamica dell’incidente a Castelfranco Veneto L’episodio che ha portato all’emissione dei Provvedimenti si è verificato nei pressi di un bar affollato, dove due giovani sorelle sono state oggetto di molestie da parte di un gruppo di sei avventori. Gaeta.it - Provvedimenti di Daspo Willy a Castelfranco Veneto: rissa tra giovani sfocia in sanzioni severe Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, il questore Alessandra Simone ha adottatopreventivi nei confronti di sette persone coinvolte in unaavvenuta il 6 ottobre vicino a un bar in Piazza Giorgione. Questa decisione segue una proposta effettuata dai Carabinieri e illustra come le autorità stiano monitorando e reagendo a episodi di violenza urbana in modo rigido e tempestivo. Idi, caratterizzati daper i trasgressori di determinati comportamenti, mirano a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, preoccupazione sempre più pressante per le comunità . La dinamica dell’incidente aL’episodio che ha portato all’emissione deisi è verificato nei pressi di un bar affollato, dove duesorelle sono state oggetto di molestie da parte di un gruppo di sei avventori.

