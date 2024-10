Lanotiziagiornale.it - Profilazione razziale dalle forze dell’ordine, un decennio di richiami ignorati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le critiche rivolte all’Italia per episodi di discriminazionenon rappresentano una novità. Ogni tanto un rapporto internazionale riporta l’attenzione su un fenomeno che, sebbene noto, non è mai stato affrontato con la serietà necessaria. Il recente rapporto del Consiglio d’Europa, che denuncia la persistente discriminazioneda parte delleitaliane, è solo l’ultimo di una lunga serie diche a partire da oltre unfa, continuano a segnalare irregolarità mai risolte. Undi: il fallimento delle riforme Come ricorda Pagella politica già nel 2012 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura aveva sottolineato abusi legati allae all’uso sproporzionato della forza durante gli arresti, in particolare contro migranti e minoranze etniche.