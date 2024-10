Processo a Ismael El Mayo Zambada: le conseguenze della fine del capo di Sinaloa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Se mi arrestano o mi uccidono non cambia niente». Così Ismael “El Mayo” Zambada spiegava a Julio Sherer, direttore del settimanale Proceso, in una storica e controversa intervista del 2010. Nascosto nelle montagne della sua terra con la moglie e cinque amanti, il boss del cartello di Sinaloa, El Jefe, alto, robusto, «con bei baffi stilizzati che insinuano una sottile e permanente ironia», scriveva Sherer, viveva con la costante paura di essere catturato. «Mi terrorizza essere arrestato», confessava al giornalista. «E se la catturassero, metterebbe fine alla sua vita?». «Non so se avrei il coraggio di farlo». O, forse, sì «penso che mi ucciderei». Una foto segnaletica di Ismael El Mayo Zambada. Lettera43.it - Processo a Ismael El Mayo Zambada: le conseguenze della fine del capo di Sinaloa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Se mi arrestano o mi uccidono non cambia niente». Così“Elspiegava a Julio Sherer, direttore del settimanale Proceso, in una storica e controversa intervista del 2010. Nascosto nelle montagnesua terra con la moglie e cinque amanti, il boss del cartello di, El Jefe, alto, robusto, «con bei baffi stilizzati che insinuano una sottile e permanente ironia», scriveva Sherer, viveva con la costante paura di essere catturato. «Mi terrorizza essere arrestato», confessava al giornalista. «E se la catturassero, metterebbealla sua vita?». «Non so se avrei il coraggio di farlo». O, forse, sì «penso che mi ucciderei». Una foto segnaletica diEl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo a Ismael El Mayo Zambada: le conseguenze della fine del capo di Sinaloa - Ismael El Mayo Zambada, capo del cartello di Sinaloa, ora rischia la pena di morte. Dalla guerra per il controllo del narcotraffico alle tensioni tra Usa e Messico, le conseguenze dell'arresto del sup ... (lettera43.it)

Porto do Açu realiza sua primeira operação de exportação de café em ‘big bags’ - O Porto do Açu, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, realizou neste mês sua primeira operação de exportação de café em “big bags”, em substituição aos tradicionais contêineres. +Exportação ... (msn.com)

Ceará pode chegar ao 3º lugar na série B, se vencer o Santos - Ainda nesta terça-feira (22), o Mirassol enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé. Um empate do Leão Paulista deixa o Ceará a uma vitória do G-4. (oestadoce.com.br)