Prandelli | Napoli e Inter sono le squadre un po’ più pronte più strutturate

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cesareanalizza i temi della Serie A in esclusiva per ‘TuttoMercatoWeb.com’.Queste le sue parole: “Ile l’leun po’ più, più. Hanno una superiore capacità di lettura della partita e tante soluzioni nei cambi.dueche fino alla fine lotteranno per la vittoria. Le altre pian piano stanno cercando di trovare i famosi equilibri: quando cambi molto ci vuole un po’ di tempo”. Conte in due mesi ha rivoluzionato unche lo scorso anno sembrava allo sbando riuscendo a incidere anche sul mercato “Il saper incidere sul mercato è un merito, una grande qualità. In genere un allenatore ha bisogno di due-tre mesi per riuscire a dare un’impronta a una squadra che pronti via inizia con una nuova mentalità.