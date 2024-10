Ilrestodelcarlino.it - Pierina, il giallo dei tre dna. Test su vicini e soccorritori per svelare i profili ignoti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Francesco Zuppiroli Sono due i codici genetici da decifrare. Due le carte coperte su cui ancora il superlaser ’Crime-lite’ deve fare luce per accertare a chi appartengano le tracce di Dna maschile non riconosciuto isolate sul luogo in cui è stata trucidataPaganelli. ’Maschio 2’ e ’maschio 3’ sono stati ribattezzati idei possessori rispettivamente di un’impronta digitale impressa su una parete del garage dove la 78enne è stata accoltellata oltre un anno fa e della traccia isolata sulla gonna della vittima. Tracce che stando al primo parziale confronto non sarebbero però compatibili con quelle di maschio 1: di Louis Dassilva, il cui profilo compare invece sui pantaloni dello stesso indagato e su un coltello prelevato da casa sua.