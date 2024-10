Organici, dal prossimo anno scolastico 5.660 docenti e 2.174 ATA in meno: lo prevede la legge di Bilancio 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il testo della legge di Bilancio 2025 arriva in Parlamento. Tra le misure un taglio degli Organici del personale docente e un riduzione dei posti del personale ATA a partire dall'anno scolastico 2025/26. "Solo tagli lineari scritti nero su bianco", commenta Manzi, responsabile scuola del Partito democratico. L'articolo Organici, dal prossimo anno scolastico 5.660 docenti e 2.174 ATA in meno: lo prevede la legge di Bilancio 2025 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il testo delladiarriva in Parlamento. Tra le misure un taglio deglidel personale docente e un riduzione dei posti del personale ATA a partire dall'/26. "Solo tagli lineari scritti nero su bianco", commenta Manzi, responsabile scuola del Partito democratico. L'articolo, dal5.660e 2.174 ATA in: loladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In campo per salvare il Gonnelli. Assemblea contro l’accorpamento. I genitori si oppongono ai criteri - Un’attività scolastica all’interno di una classe (foto d’archivio) si fa sempre più concreta l’ipotesi di accorpamento per l’istituto Gonnelli e il sindaco di Gambassi Terme. non. esclude l’ipotesi di ... (lanazione.it)

Manovra 2025, carta docente anche a supplenti annuali ma l’importo sarà “fino a 500 euro”. Sarà ridotta? – La BOZZA in PDF - “E poi organici adeguati – prosegue –, a partire dai docenti ... spesso non viene considerata l’importanza per il buon andamento dell’attività scolastica”. Per incentivare la natalità e contribuire ... (tecnicadellascuola.it)

Legge di Bilancio, Anief: servono risorse per rinnovo del contratto, organici, precari, sostegno e altro - La presentazione della Legge di Bilancio alla Camera è imminente “e già si è scatenata la corsa agli emendamenti”: dalla sanità al tema ... (orizzontescuola.it)