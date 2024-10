Offendono le vittime di Superga, stadio vietato a due tifosi: la nota UFFICIALE (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il club esclude due tifosi per aver oltraggiato le vittime della tragedia di Superga Pugno duro in Serie A: due tifosi non potranno più tornare allo stadio dopo aver oltraggiato la memoria delle vittime della tragedia di Superga. tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itPugno duro da parte del Cagliari dopo la partita col Torino dello scorso 20 ottobre e vinta in rimonta dalla squadra di Davide Nicola, capace di conquistare tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Una serata di festa per il popolo sardo, macchiata dal comportamento di due spettatori che – come comunicato dal club sardo – si sono resi colpevoli di un “deplorevole gesto che rievocava la tragedia di Superga del 1949”. Calciomercato.it - Offendono le vittime di Superga, stadio vietato a due tifosi: la nota UFFICIALE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il club esclude dueper aver oltraggiato ledella tragedia diPugno duro in Serie A: duenon potranno più tornare allodopo aver oltraggiato la memoria delledella tragedia di(LaPresse) – Calciomercato.itPugno duro da parte del Cagliari dopo la partita col Torino dello scorso 20 ottobre e vinta in rimonta dalla squadra di Davide Nicola, capace di conquistare tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Una serata di festa per il popolo sardo, macchiata dal comportamento di due spettatori che – come comunicato dal club sardo – si sono resi colpevoli di un “deplorevole gesto che rievocava la tragedia didel 1949”.

