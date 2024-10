Occupazione, in aumento le assunzioni previste dalle aziende: i contratti e le figure più richieste (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 Ottobre 2024 – Le assunzioni previste dalle aziende ad ottobre interesseranno 489mila lavoratori ai quali verrà proposto un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, 17mila in più rispetto a quanto programmato un anno fa (+3,7%). Previsioni positive anche per il trimestre ottobre-dicembre con circa 1,3 milioni di assunzioni programmate, in crescita rispetto all’analogo periodo del 2023 (+54mila; +4,5%). Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese che coinvolge il 49,3% delle assunzioni programmate, sostanzialmente in linea rispetto a 12 mesi fa. Il report A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali di ottobre. Quotidiano.net - Occupazione, in aumento le assunzioni previste dalle aziende: i contratti e le figure più richieste Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 Ottobre 2024 – Lead ottobre interesseranno 489mila lavoratori ai quali verrà proposto un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, 17mila in più rispetto a quanto programmato un anno fa (+3,7%). Previsioni positive anche per il trimestre ottobre-dicembre con circa 1,3 milioni diprogrammate, in crescita rispetto all’analogo periodo del 2023 (+54mila; +4,5%). Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento segnalataimprese che coinvolge il 49,3% delleprogrammate, sostanzialmente in linea rispetto a 12 mesi fa. Il report A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali di ottobre.

