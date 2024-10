Napoli: spara contro stabilimento balneare ad Ercolano, arrestato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Napoli, 23 ott. - (Adnkronos) - I carabinieri di Ercolano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. In particolare, l'indagato avrebbe esploso vari colpi in direzione dello stabilimento balneare 'Bagno Arturo' di Ercolano, benché fossero presenti tre operai intenti al lavoro. Liberoquotidiano.it - Napoli: spara contro stabilimento balneare ad Ercolano, arrestato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ott. - (Adnkronos) - I carabinieri dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. In particolare, l'indagato avrebbe esploso vari colpi in direzione dello'Bagno Arturo' di, benché fossero presenti tre operai intenti al lavoro.

