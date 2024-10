Mister Movie | Il remake live-action di Hercules in arrivo nel 2027? Aggiornamenti e attese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’era dei remake live-action continua a dominare Hollywood, e la Disney non sembra intenzionata a fermarsi. Tra i suoi numerosi progetti, uno dei più attesi è sicuramente il remake del classico del 1997 Hercules, che da anni sta creando attese tra i fan. I fratelli Russo, celebri per il loro lavoro in film come Avengers: Endgame, hanno annunciato che il progetto è in fase di sviluppo, ma c’è ancora molto da scoprire. Conferme sullo sviluppo del film live-action di Hercules Nonostante ci siano stati pochi Aggiornamenti concreti, l’annuncio del 2024 dei fratelli Russo ha confermato che il remake è in lavorazione. Tuttavia, non si sa molto sui dettagli precisi. Mistermovie.it - Mister Movie | Il remake live-action di Hercules in arrivo nel 2027? Aggiornamenti e attese Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’era deicontinua a dominare Hollywood, e la Disney non sembra intenzionata a fermarsi. Tra i suoi numerosi progetti, uno dei più attesi è sicuramente ildel classico del 1997, che da anni sta creandotra i fan. I fratelli Russo, celebri per il loro lavoro in film come Avengers: Endgame, hanno annunciato che il progetto è in fase di sviluppo, ma c’è ancora molto da scoprire. Conferme sullo sviluppo del filmdiNonostante ci siano stati pochiconcreti, l’annuncio del 2024 dei fratelli Russo ha confermato che ilè in lavorazione. Tuttavia, non si sa molto sui dettagli precisi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romancing SaGa 2 is a remake of a weird, obtuse game that seemingly shouldn't exist, yet it defies the odds by sticking to what made it so unique in the first place - But Romancing SaGa 2 isn't like any other RPG. Here, passing the imperial torch happens when my team's leader—also the ruler of a kingdom and defeater of ancient evils—falls in battle. There's no game ... (msn.com)

PlayStation e Bungie proseguono con la costruzione del team interno responsabile dei live service - Bungie continua a riorganizzarsi all'interno di PlayStation Studios, portando avanti il progetto di supervisione e controllo delle produzioni live service da parte di Sony. (multiplayer.it)

Ambitious Vault 13 mod remaking Fallout 1 in Fallout 4 engine has been cancelled - Fallout: Vault 13 - the ambitious mod attempting to remake Fallout 1 in the Fallout 4 engine - has ceased active ... (eurogamer.net)