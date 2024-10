Dailymilan.it - Milan, Samuel Chukwueze e Noah Okafor trascinano Paulo Fonseca. Tutti i voti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono stati assoluti protagonisti al loro ingresso in campo e hanno trascinato. IEntrano loro e cambia la partita: grandi meriti per la vittoria arrivata in casa contro il Bruges sono da attribuire ai due esterni rossoneri. Sì, perché dal loro ingresso in campo la partita è cambiata totalmente e ha imboccato la giusta direzione. Non a caso il goal del 2-1 arriva proprio da una grande giocata di. La rete che cala il tris e chiude la partita, invece, nasce dai piedi del nigeriano, che serve l’assist per Reijnders. La loro partita è stata, così, valutata con ottimida parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera:: “Entra e sulle zolle di Leao, con un’azione Rafa style, serve l’assist a Reijnders per il 2-1”.