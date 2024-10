Milan, Reijnders in buona compagnia “rossonera” per i gol europei (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milan, Tijjani Reijnders, grazie ai gol di ieri, ha raggiunto un traguardo particolare ed è anche in buona compagnia "rossonera". Pianetamilan.it - Milan, Reijnders in buona compagnia “rossonera” per i gol europei Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), Tijjani, grazie ai gol di ieri, ha raggiunto un traguardo particolare ed è anche in".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - dov’è il gioco? Contro il Bruges l’hanno vinta Pulisic e Reijnders - Il Milan vince contro il Bruges ma latita nel gioco di squadra. Paulo Fonseca deve trovare un'alternative alle sole giocate dei singoli. (Pianetamilan.it)

Milan: il gesto di Leao dopo il gol di Camarda – FOTO - Leao è stato sostituito poco prima del gol del vantaggio, per il momentaneo 2-1 dei rossoneri, che avrebbero poi vinto la sfida per 3-1. (spaziomilan.it)

3° TEMPO - Trevisani: "Napoli? Mai rigore su Politano, a Empoli c'è stata la vittoria di Conte" - Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Terzo Tempo - Calcio Napoli' in onda su Televomero: "Non per il contatto con Anjorin, ma per la sua assoluta ins ... (napolimagazine.com)

Tre giornate di squalifica al bomber della Serie A: che mazzata - Sanzione pesantissima per l’attaccante (Foto LaPresse) – Milanlive.it Ci riferiamo ovviamente a quanto avvenuto in Milan-Udinese con l’espulsione di Reijnders scaturita dopo un contatto con Lovric. Un ... (milanlive.it)