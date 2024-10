Mazzetta a procuratore Tim blitz GdF

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 14.09 La Procura di Roma ha reso noto che la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nei confronti di due procuratori,uno di Tim Spa e l'altro di Ntt Data Italia Spa, per l'ipotesi di "corruzione tra privati" Il riferimento è a due episodi di corruzione durante i quali ildi Tim SpA avrebbe ricevuto "denaro non dovuto" per 50 mila euro daldi Ntt Data .Tim ha confermato la perquisizione nei suoi locali e ha dichuarato che collaborerà con gli inquirenti. Ripercussioni anche in Borsa.