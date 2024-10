Lapresse.it - Lo stile di Francesca Fialdini diventa ‘Eccellenza Televisiva’

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è stata premiata durante la Festa del Cinema di Roma con il riconoscimento Italian Tv Awards-Premio Eccellenza Televisiva 2024. Con la seguente motivazione “per lodi conduzione elegante, empatico e garbato, per l’alta professionalità, la colta competenza e le spiccate doti umane espresse nei format tv che l’hanno vista protagonista, per la profonda sensibilità palesata nei confronti di nobili tematiche sociali afferenti al mondo dei giovani e all’universo femminile di ieri e di oggi”.sta conducendo ‘Da noi a ruota libera’ la domenica pomeriggio, programma che va in onda dopo Mara Venier. E in prima serata su Rai3 ‘Le ragazze’. Nel 2025 ci sarà con la nuova edizione di ‘Fame d’amore’.