Quifinanza.it - Lo Stato entra in Stellantis? La proposta di Confapi e l’esempio francese

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La crisi dicontinua. Le immatricolazioni in Europa sono calate del 26% per il gruppo, con Fiat e la Lancia tra i marchi più in difficoltà in assoluto. Una situazione che ha spinto, associazione di categoria delle piccole e medie imprese, a chiedere che lointervenga ed entri a far parte del capitale del gruppo, seguendo. La Francia, attraverso la banca Bpifrance, controlla infatti il 6,2% delle azioni died è il terzo azionista in assoluto la ex Psa, sigla dei marchi francesi della multinazionale salita di recente al 9,2%, ed Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controllava Fiat e poi Fca. La richiesta di intervento delloinLa crisi di, -26% di immatricolazioni in Europa a settembre su base annua, sta mettendo in difficoltà moltissime aziende dell’indotto.