Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 65-64, Eurolega basket in DIRETTA: partita apertissima a 5? dal termine

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-70 WILL CLYBURN! IL CANESTRO CHE PUO’ VALERE LA VITTORIA. 27 PUNTI PER L’EX EFES. 69-68 1/2 per Lundberg in lunetta. 68-68 WILL CLYBURN PAREGGIA! Time-out chiamato subito da Banchi. 68-66 ‘Iffe’ Lundberg brucia la retina dall’arco: contro-sorpassoa meno di due minuti daldel quarto. 65-66 2/2 per Isaia Cordiner: lamette la freccia! 12 punti per il francese. 65-64 SHENGEEELIAAA! LA TRIPLAAAAAAAA Brutta caduta per Carlik Jones che rimane a terra. Problemi alla caviglia per lui, che viene accompagnato fuori dallo staff serbo. 65-61 Carlik Jones va fin in fondo. 63-61 2/2 per Ante Zizic dalla lunetta: larimane a contatto. 63-59 Virata perfetta di Brandon Davies. 61-59 2/2 per Matt Morgan a cronometro fermo: -2