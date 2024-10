L’Europa come Giano,?deve entrare nel futuro?custodendo il meglio del passato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giano, l’antica divinità romana degli inizi, era rappresentato come un busto con due volti che guardano in direzioni opposte: l’entrata e l’uscita, il passato e il futuro. Bifronte come Giano oggi appare L’Europa. Alle spalle, la storia gloriosa dei suoi valori cardine: pace, libertà, sicurezza, crescita, giustizia, contrasto all’esclusione sociale e alla discriminazione. Davanti, la nebulosa delle incognite da cui dipende il suo avvenire: l’esigenza di recuperare competitività rispetto a Stati Uniti, Cina e India; la capacità, tutta da verificare, di costruire una difesa autonoma; l’integrazione da completare; la necessità di non perdere il treno dell’evoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale. Bene ha fatto Mario Draghi a parlare di «sfida esistenziale» per l’Unione europea nel suo Rapporto sulla competitività. Formiche.net - L’Europa come Giano,?deve entrare nel futuro?custodendo il meglio del passato Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giano, l’antica divinità romana degli inizi, era rappresentatoun busto con due volti che guardano in direzioni opposte: l’entrata e l’uscita, ile il futuro. BifronteGiano oggi appare. Alle spalle, la storia gloriosa dei suoi valori cardine: pace, libertà, sicurezza, crescita, giustizia, contrasto all’esclusione sociale e alla discriminazione. Davanti, la nebulosa delle incognite da cui dipende il suo avvenire: l’esigenza di recuperare competitività rispetto a Stati Uniti, Cina e India; la capacità, tutta da verificare, di costruire una difesa autonoma; l’integrazione da completare; la necessità di non perdere il treno dell’evoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale. Bene ha fatto Mario Draghi a parlare di «sfida esistenziale» per l’Unione europea nel suo Rapporto sulla competitività.

