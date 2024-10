LeBron James scrive la storia, in campo in NBA con il figlio Bronny: “È stato un momento folle” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LeBron James e il figlio Bronny sono scesi insieme in campo da compagni di squadra nella prima stagionale in NBA dei Los Angeles Lakers diventando così la prima coppia padre-figlio della storia a farlo. Fanpage.it - LeBron James scrive la storia, in campo in NBA con il figlio Bronny: “È stato un momento folle” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)e ilsono scesi insieme inda compagni di squadra nella prima stagionale in NBA dei Los Angeles Lakers diventando così la prima coppia padre-dellaa farlo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NBA 2024/2025 - LeBron e Bronny James nella storia : padre e figlio in campo insieme - I Los Angeles Lakers vincono il match d’esordio in regular season NBA per la prima volta dal 2016 e celebrano anche LeBron e Bronny James. Il campione di Akron e il rookie da USC sono diventati nella notte i primi padre e figlio a giocare insieme ... (Sportface.it)

LeBron James : “Io - figlio di una ragazza madre. Mia nonna morì a 42 anni la mattina di Natale : quando lo seppi gettai a terra i regali”. In esclusiva l’estratto della sua autobiografia - “È una storia di ragazzi che diventano uomini, di compagni di squadra che diventano fratelli, di giocatori che diventano campioni, magnificamente raccontata dalla più grande stella del basket di tutti i tempi”. John Grisham, uno che di grandi libri ... (Ilfattoquotidiano.it)

NBA - la famiglia James scrive la storia : LeBron in campo con il figlio Bronny - Per la prima volta nella storia della pallacanestro americana un padre ha condiviso il campo di gioco insieme al figlio (Golssip.it)