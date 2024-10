Latina / Denuncia il caporalato, rilasciato il permesso di soggiorno ad un cittadino bengalese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latina – Nella mattinata odierna, presso la Questura di Latina, si è proceduto al rilascio e alla contestuale consegna del permesso di soggiorno, concesso per motivi di giustizia, su proposta avanzata dalla Compagnia Carabinieri di Latina, previo nulla osta accordato dalla competente Autorità Giudiziaria, in favore di un cittadino bengalese, operaio di 36 anni, residente L'articolo Latina / Denuncia il caporalato, rilasciato il permesso di soggiorno ad un cittadino bengalese Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Denuncia il caporalato, rilasciato il permesso di soggiorno ad un cittadino bengalese Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Nella mattinata odierna, presso la Questura di, si è proceduto al rilascio e alla contestuale consegna deldi, concesso per motivi di giustizia, su proposta avanzata dalla Compagnia Carabinieri di, previo nulla osta accordato dalla competente Autorità Giudiziaria, in favore di un, operaio di 36 anni, residente L'articoloilildiad unTemporeale Quotidiano.

