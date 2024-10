Agi.it - L'Atalanta non sfonda e il Celtic strappa lo 0-0

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Nella terza giornata della Champions League l'non va oltre un amaro pareggio in casa con il. Al Gewiss Stadium finisce 0-0 nonostante diverse ottime occasioni create dai nerazzurri, soprattutto nel primo tempo, tra cui la traversa colpita da Pasalic. Dopo la bella vittoria esterna con lo Shakhtar arriva quindi un altro pari per gli uomini di Gasperini, stasera meno cinici e spietati del solito: la Dea sale così a 5 punti, mentre gli scozzesi, reduci dai sette gol incassati dal Dortmund, si portano a quota 4.  Il match è molto intenso sin dai primi minuti e a fare la partita sono i bergamaschi, che nel primo tempo creano diverse occasioni per passare avanti: la più clamorosa quella al 18' con Pasalic che colpisce una traversa di testa da pochi passi su cross di Zappacosta.