La vittoria folle del Tagikistan in Coppa d’Asia, 33-0 contro Guam: l’attaccante segna 14 gol (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il trionfo del Tagikistan in Coppa d'Asia ha riscritto la storia: batte il Guam 33-0, solo 4 giocatori sono rimasti a secco di gol nella partita. Fanpage.it - La vittoria folle del Tagikistan in Coppa d’Asia, 33-0 contro Guam: l’attaccante segna 14 gol Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il trionfo delind'Asia ha riscritto la storia: batte il33-0, solo 4 giocatori sono rimasti a secco di gol nella partita.

