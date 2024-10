INVITO PROIEZIONE ROMA (28/10) “La testimone – Shahed” premiato a Orizzonti Extra – Interverrà Anna Foglietta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile in Iran. Dopo aver vinto il Premio degli Spettatori nella sezione Orizzonti Extra all’81 esima edizione del Festival di Venezia, “La testimone – Shahed” di Nader Saeivar, arriva nelle sale italiane dal 31 ottobre con No Mad Entertainment. Saeivar, già vincitore del Festival di Cannes per aver scritto la sceneggiatura di “Tre volti”, ha scritto il film in collaborazione con Jafar Panahi, regista Orso d’Oro per “Taxi Teheran” e Leone d’Oro per “Il cerchio”, che ne ha curato anche il montaggio. Un lungometraggio che offre una profonda riflessione sui temi sociali fondamentali che risuonano con grande attualità, invitandoci a considerare quanto sia cruciale lottare sempre contro le ingiustizie. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile in Iran. Dopo aver vinto il Premio degli Spettatori nella sezioneall’81 esima edizione del Festival di Venezia, “La” di Nader Saeivar, arriva nelle sale italiane dal 31 ottobre con No Mad Entertainment. Saeivar, già vincitore del Festival di Cannes per aver scritto la sceneggiatura di “Tre volti”, ha scritto il film in collaborazione con Jafar Panahi, regista Orso d’Oro per “Taxi Teheran” e Leone d’Oro per “Il cerchio”, che ne ha curato anche il montaggio. Un lungometraggio che offre una profonda riflessione sui temi sociali fondamentali che risuonano con grande attualità, invitandoci a considerare quanto sia cruciale lottare sempre contro le ingiustizie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma 2024, un programma di proiezioni e incontri nelle carceri del Lazio - La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma torna nelle carceri del Lazio con un programma di proiezioni e incontri che coinvolgeranno la popolazione reclusa e il pubblico dei cittadini. (ciakmagazine.it)

Gentiloni, 'per Roma non c'è invito a manovra correttiva' - (ANSA) - STRASBURGO, 21 NOV - Se l'Italia è chiamata a fare una manovra correttiva già nella prossima primavera? "No. I nostri inviti sono, diciamo così, uniformi per i vari gruppi di Paesi. (msn.com)

Il nuovo "Roma" compie 28 anni - Oggi il “Roma” ultima edizione, quello riportato in edicola da Pinuccio Tatarella il 12 ottobre del 1996, compie 28 anni. Dal 1 marzo del 2013 è edito da una cooperativa di giornalisti. È l’occasione ... (ilroma.net)

Mercoledì alla festa del cinema di roma: incontri con Saverio Costanzo e Alberto Angela e nuove proiezioni - Mercoledì 23 ottobre, la Festa del Cinema di Roma offre proiezioni attese come "We Live in Time" e "Mani Nude", incontri con registi e eventi speciali per celebrare l'arte cinematografica. (ecodelcinema.com)