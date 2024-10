Il numero 7 sostituito nell’intervallo: "L’ammonizione ha inciso». Orso: "Poco concreti. La scintilla arriverà» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gol che non arriva nonostante gli sforzi e il bel gioco. Riccardo Orsolini non nasconde la delusione dopo la partita del Villa Park, con il numero 7 dei rossoblù che non si dà pace per la rete che continua a mancare alla squadra dopo l’ennesima partita giocata su ottimi livelli, anche al cospetto di un Aston Villa dotato di maggiori qualità ed esperienza ma non per questo non messo alle strette in alcune situazioni. Proprio quelle situazioni che avrebbero richiesto la zampata decisiva che tuttavia non è arrivata: "Abbiamo provato a mettere in difficoltà gli avversari – racconta l’esterno ascolano – Nel primo tempo ho dovuto fare quasi il quinto in difesa perché la loro fisicità ci ha schiacciato, in particolare il loro terzino che mi ha costretto a ripiegare. Abbiamo peccato un po’ in quello. Poi abbiamo dovuto fare alcuni accorgimenti tattici. Sport.quotidiano.net - Il numero 7 sostituito nell’intervallo: "L’ammonizione ha inciso». Orso: "Poco concreti. La scintilla arriverà» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gol che non arriva nonostante gli sforzi e il bel gioco. Riccardolini non nasconde la delusione dopo la partita del Villa Park, con il7 dei rossoblù che non si dà pace per la rete che continua a mancare alla squadra dopo l’ennesima partita giocata su ottimi livelli, anche al cospetto di un Aston Villa dotato di maggiori qualità ed esperienza ma non per questo non messo alle strette in alcune situazioni. Proprio quelle situazioni che avrebbero richiesto la zampata decisiva che tuttavia non è arrivata: "Abbiamo provato a mettere in difficoltà gli avversari – racconta l’esterno ascolano – Nel primo tempo ho dovuto fare quasi il quinto in difesa perché la loro fisicità ci ha schiacciato, in particolare il loro terzino che mi ha costretto a ripiegare. Abbiamo peccato un po’ in quello. Poi abbiamo dovuto fare alcuni accorgimenti tattici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop al test per Medicina - Ordine Medici : “Il numero chiuso è rimasto. Studenti valutati dopo 6 mesi - attenzione a omogeneità giudizi” - "Quando mi sono iscritto a Medicina non c'era il numero chiuso e non c'era alcun test di accesso, si entrava direttamente. Chi riusciva negli studi andava avanti, chi non ce la faceva cambiava facoltà: partivamo in 10mila e arrivavamo in mille", è ... (Orizzontescuola.it)

Stop al test d'ingresso a Medicina. Resta il numero chiuso ma dopo il primo semestre - Fine dei test d'ingresso per le facoltà di medicina. Facoltà che si ampliano ma che restano a numero chiuso. Ieri, 16 ottobre, la settima commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ... (Veronasera.it)

Stop test di ingresso a Medicina - ma resta numero chiuso : la valutazione dopo 6 mesi - Via i test d’ingresso a Medicina, ma rimane il numero chiuso. Arriva il compromesso in Senato che promette di superare il sistema delle selezioni a crocette, senza abbassare il livello della qualità delle e degli studenti laureati in Italia. Il ... (Quifinanza.it)