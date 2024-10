Il bonus sugli stipendi in arrivo a gennaio 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il taglio del cuneo fiscale sarà esteso anche ai lavoratori con reddito compreso tra 35 e 40mila euro. A confermarlo è stato Giancarlo Giorgetti a margine di un evento a Genova a sostegno di Marco Bucci."L'anno scorso - ha spiegato il ministro dell'Economia - abbiamo fatto questa misura che Today.it - Il bonus sugli stipendi in arrivo a gennaio 2025 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il taglio del cuneo fiscale sarà esteso anche ai lavoratori con reddito compreso tra 35 e 40mila euro. A confermarlo è stato Giancarlo Giorgetti a margine di un evento a Genova a sostegno di Marco Bucci."L'anno scorso - ha spiegato il ministro dell'Economia - abbiamo fatto questa misura che

Controlli delle rendite catastali : focus sugli immobili del Superbonus - La norma in commento consente all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale in seguito a lavori che hanno fruito delle agevolazioni “Superbonus”, anche ai fini dell’aumento della rendita ... (Bergamonews.it)

Assegno unico fuori dall'Isee - come cambiano gli importi del contributo (e gli effetti sugli altri bonus) - Assegno unico. La manovra prevede l'esclusione dal computo dell'Isee delle somme relative al sostegno riconosciuto per i figli. Con un doppio effetto. Da un lato, come sottolineato... (Ilmessaggero.it)

Pensioni - anticipo della perequazione e bonus Maroni. Taglio del cuneo sugli stipendi fino a 40 mila euro : ecco la Manovra - Il governo accelera. Nel consiglio dei ministri di questa sera, a sorpresa, non sarà discusso solo il documento programmatico di Bilancio, di fatto l?ossatura della manovra. Ma anche la... (Ilmessaggero.it)