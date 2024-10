Gaeta.it - Igor Spiridigliozzi al timone del Latina in attesa del nuovo allenatore: le ultime novità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlCalcio è attualmente nel pieno di una fase di transizione, in vista della trasferta di domenica contro il Catania. Con l’esonero di Pasquale Padalino, la società ha deciso di rimpiazzarlo temporaneamente con, il 34enne mister della Primavera, mentre il club avvia una serie di colloqui per trovare untecnico di lungo termine. I tifosi e gli osservatori sportivi sono indi conoscere l’identità del futuro, in un periodo critico per la squadra.: la scelta temporanea e le sue credenziali, originario di, ha assunto la guida del team dopo l’allontanamento di Pasquale Padalino.