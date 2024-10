Festa per le fiamme gialle: il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Lecce (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lecce – Il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Lecce. Il generale di divisione Guido Mario Geremia è stato infatti ricevuto dal comandante salentino, il colonnello Stefano Ciotti. Dopo aver incontrato una rappresentanza di finanzieri in congedo delle sezioni Lecceprima.it - Festa per le fiamme gialle: il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Ildiin. Il generale di divisione Guido Mario Geremia è stato infatti ricevuto dalsalentino, il colonnello Stefano Ciotti. Dopo aver incontrato una rappresentanza di finanzieri in congedo delle sezioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa per le fiamme gialle: il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Lecce - Dopo aver incontrato una rappresentanza di finanzieri in congedo delle sezioni dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia presenti in provincia, il generale ha rivolto un pensiero al personale in ... (lecceprima.it)

Una delegazione dalla Riviera delle Palme a Porto Cesareo per verificare sul campo il funzionamento e gli effetti di un Parco Marino - “...Pescatore mio padre, mio nonno, il padre di mio nonno e via indietro nel tempo... ero convinto che sarei stato l’ultimo della mia famiglia a praticare ... (picenonews24.it)

Il Comandante Regionale Pugia, Gen. Geremia, in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce - L'Alto Ufficiale ha rivolto prima un saluto al personale in servizio presso tutti i Reparti ed ha poi incontrato le autorità locali. (leccesette.it)