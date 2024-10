Fare leggi, interpretarle ed eseguirle: la gestione imperiale della res publica secondo il governo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Maurizio Fumo “Tam conditor, quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur” (Giustiniano, costituzione “Si imperialis maiestas”, anno 529 d. Ch.) Dunque solo l’imperatore (consigliato da validi giuristi) poteva sia emanare che interpretare le leggi. Sono passati i secoli, anzi i millenni, la concezione del potere e la gestione della cosa pubblica (almeno in una parte del mondo) sono cambiate. La divisione dei poteri è diventata il fondamento dello Stato di diritto: chi fa le leggi (possibilmente il Parlamento, non il governo, in perenne overdose da decreto-legge), non le interpreta; quest’ultimo ruolo è riservato al vituperato potere giudiziario. Ilfattoquotidiano.it - Fare leggi, interpretarle ed eseguirle: la gestione imperiale della res publica secondo il governo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Maurizio Fumo “Tam conditor, quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur” (Giustiniano, costituzione “Si imperialis maiestas”, anno 529 d. Ch.) Dunque solo l’imperatore (consigliato da validi giuristi) poteva sia emanare che interpretare le. Sono passati i secoli, anzi i millenni, la concezione del potere e lacosa pubblica (almeno in una parte del mondo) sono cambiate. La divisione dei poteri è diventata il fondamento dello Stato di diritto: chi fa le(possibilmente il Parlamento, non il, in perenne overdose da decreto-legge), non le interpreta; quest’ultimo ruolo è riservato al vituperato potere giudiziario.

