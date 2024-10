Fable, Gears of War: E-Day ed altri giochi Xbox sono in sviluppo per PS5, secondo un insider (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un insider ha affermato che Microsoft ha deciso di dare il via allo sviluppo delle versioni PlayStation 5 e PS5 Pro di tutta una serie di importanti esclusive Xbox, tra le quali troviamo anche gli attesissimi Fable, Avowed, Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo di Halo, Perfect Dark e Marvel’s Blade. Addentrandoci nello specifico della questione, a condividere questa nuova indiscrezione è stato MAAG su Reddit, insider che ricordiamo è stato il primo a parlare nel corso del 2023 della volontà di Microsoft di portare delle esclusive Xbox sulle console di Sony, cercando in questo modo di raggiungere una nuova fetta di pubblico. E questa indiscrezione si è rivelata in seguito corretta, come dimostrano Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Penitiment e Ground approdati su PlayStation 5. Game-experience.it - Fable, Gears of War: E-Day ed altri giochi Xbox sono in sviluppo per PS5, secondo un insider Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unha affermato che Microsoft ha deciso di dare il via allodelle versioni PlayStation 5 e PS5 Pro di tutta una serie di importanti esclusive, tra le quali troviamo anche gli attesissimi, Avowed,of War: E-Day, il nuovo capitolo di Halo, Perfect Dark e Marvel’s Blade. Addentrandoci nello specifico della questione, a condividere questa nuova indiscrezione è stato MAAG su Reddit,che ricordiamo è stato il primo a parlare nel corso del 2023 della volontà di Microsoft di portare delle esclusivesulle console di Sony, cercando in questo modo di raggiungere una nuova fetta di pubblico. E questa indiscrezione si è rivelata in seguito corretta, come dimostrano Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Penitiment e Ground approdati su PlayStation 5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rumor: All Major Xbox Games, Including Fable & Gears, Are In Development For The PS5/PS5 Pro - According to a new rumor, all major Xbox games are headed to PlayStation consoles down the road. The Xbox IPs that are in active development for the PS5 and PS5 include Fable and Gears of War. If the ... (exputer.com)

Xbox starebbe già facendo convertire i sui giochi più importanti per PS5, come Fable, Gear: E-Day e altri - Una nuova voce di corridoio vuole molti giochi di primo piano di Xbox già in via di conversione per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Si parla di titoli non ancora usciti come Fable, Gears of War: E- ... (informazione.it)

Microsoft ha messo in pausa o rallentato alcuni porting PS5 per colpa di… Indiana Jones? - Secondo un rumor, Microsoft avrebbe rallentato i lavori su alcuni porting per PS5 la colpa sarebbe di… Indiana Jones di Bethesda. Secondo alcune informazioni emerse in queste ore da un podcaster legat ... (webisland.net)