Dopo il diluvio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scorsa settimana è toccato a Bologna ed è morto un ragazzo di vent'anni. Dovrebbe bastare questo a disinnescare il dibattito sull'ennesima alluvione da ogni tornaconto politico. I battibecchi social cui abbiamo assistito da maggio 2023 hanno nauseato i cittadini. Non se ne può più, quindi ce ne teniamo alla larga. Sul tavolo ci sono due grandi questioni (in realtà due domande) usate l'una contro l'altra. La prima domanda: i fiumi esondano solo perché piove come non ha mai fatto prima? Sì, dice chi ricorda che su Bologna sabato sera sono caduti in sei ore i millimetri di pioggia che di solito cadono in due mesi. E' sicuramente vero, anche se servirebbe un raffronto con episodi simili del passato.