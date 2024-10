Dimarco: «Il sintetico è diverso! Io vice Inzaghi? Aiuto i compagni» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dimarco è stato intercettato prima della partita tra Young Boys e Inter, valido per la terza giornata della Uefa Champions League. Il suo commento su Sky Sport. CAMBIA – Federico Dimarco ha parlato prima del match tra Young Boys e Inter: «Il campo lo abbiamo provato ieri, noi dobbiamo fare il nostro e vincere questa partita. Cambia tanto, è un campo duro a differenza dell’erbe dove vai più giù. Che Inter sarà? Dobbiamo cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto a Roma. vice Inzaghi? Nono, io faccio il giocatore e basta, cerco di dare una mano ai giocatori quando starò fuori» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Dimarco: «Il sintetico è diverso! Io vice Inzaghi? Aiuto i compagni») © Inter-News. Inter-news.it - Dimarco: «Il sintetico è diverso! Io vice Inzaghi? Aiuto i compagni» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è stato intercettato prima della partita tra Young Boys e Inter, valido per la terza giornata della Uefa Champions League. Il suo commento su Sky Sport. CAMBIA – Federicoha parlato prima del match tra Young Boys e Inter: «Il campo lo abbiamo provato ieri, noi dobbiamo fare il nostro e vincere questa partita. Cambia tanto, è un campo duro a differenza dell’erbe dove vai più giù. Che Inter sarà? Dobbiamo cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto a Roma.? Nono, io faccio il giocatore e basta, cerco di dare una mano ai giocatori quando starò fuori» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Il! Io») © Inter-News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimarco recuperato prima di Inter-Milan! E grossa novità in arrivo – Sky - Questo significa che è ufficialmente recuperato per la partita contro il Milan. Dimarco ha recuperato e ci sarà in Inter-Milan! Questa la grande notizia a due giorni dal primo derby stagionale, in programma domenica 22 settembre alle 20:45. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, ma il ritorno di Dimarco è certamente una notizia confortante per i nerazzurri, che sperano di conquistare i tre punti nel primo derby stagionale? Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Dimarco recuperato prima di Inter-Milan! E grossa novità in arrivo – Sky) © Inter-News. (Inter-news.it)

Dimarco: “Campo sintetico cambia tanto. La testa è a questa gara” - Federico Dimarco ha parlato prima della sfida contro lo Young Boys ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole rispetto alla sfida di Champions che arriva qualche giorno prima rispetto alla sfida ... (fcinter1908.it)

CHAMPIONS - Inter, Dimarco: "Partita difficile su questo campo, daremo il massimo" - Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro lo Young Boys, valido per la League Phase di Champions League: "C'è il rischio di sottovalutare ques ... (napolimagazine.com)

Dimarco: “Partita difficile su un campo difficile. Sintetico? Ieri…” - 'Sappiamo che è una partita difficile su un campo difficile, pensiamo partita dopo partita', ha detto Dimarco Matteo Pifferi Redattore 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 19:47) Intervenuto ... (informazione.it)