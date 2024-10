Dimarco: «Campo sintetico? Ci adattiamo! Svizzera? Ci torno con l’Inter» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dimarco è intervenuto prima del fischio d’inizio di Young Boys-Inter, match valevole per la terza giornata della Champions League in programma alle ore 21 al Wankdorf Stadion di Berna. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video nell’immediato pre-partita RItorno IN Svizzera – Federico Dimarco ha parlato così prima di Young Boys-Inter: «Rischio di sottovalutare questa partita prima della Juventus? Sappiamo che stasera è una partita difficile su un Campo difficile, noi cerchiamo sempre di pensare partita dopo partita e stasera c’è lo Young Boys. Calciare la palla sul sintetico? Noi cerchiamo di adattarci, era da un po’ che non giocavo sul sintetico, non è stato facile ieri (nella rifinitura, ndr) ma cercheremo di fare il nostro meglio. Inter-news.it - Dimarco: «Campo sintetico? Ci adattiamo! Svizzera? Ci torno con l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è intervenuto prima del fischio d’inizio di Young Boys-Inter, match valevole per la terza giornata della Champions League in programma alle ore 21 al Wankdorf Stadion di Berna. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video nell’immediato pre-partita RIIN– Federicoha parlato così prima di Young Boys-Inter: «Rischio di sottovalutare questa partita prima della Juventus? Sappiamo che stasera è una partita difficile su undifficile, noi cerchiamo sempre di pensare partita dopo partita e stasera c’è lo Young Boys. Calciare la palla sul? Noi cerchiamo di adattarci, era da un po’ che non giocavo sul, non è stato facile ieri (nella rifinitura, ndr) ma cercheremo di fare il nostro meglio.

