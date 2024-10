Di Canio usa la metafora dell’orologio per parlare di Leao: “È una copia fatta non proprio bene” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paolo Di Canio torna a parlare di Leao e della sua prestazione in Milan-Brugge paragonando il portoghese a una copia di un orologio di valore: "Una copia fatta non proprio bene". Fanpage.it - Di Canio usa la metafora dell’orologio per parlare di Leao: “È una copia fatta non proprio bene” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paolo Ditorna adie della sua prestazione in Milan-Brugge paragonando il portoghese a unadi un orologio di valore: "Unanonbene".

