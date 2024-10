Napolipiu.com - De Maggio: “Rinnovo Kvara, offerta ufficiale del Napoli. Le cifre proposte da De Laurentiis”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilpunta a blindaretskhelia: trattativa in corso Valter De, direttore di Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” della situazione legata aldi Khvichatskhelia. L’obiettivo delè quello di blindare il talento georgiano con undi contratto che ne garantisca la permanenza fino al 2029: “Ilha effettuato una propostaal calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il”. Il club azzurro ha messo sul tavolo una proposta significativa: 5,4 milioni di euro a stagione, con 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. L’intento delè chiaro: premiare uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto, ma la trattativa non è senza ostacoli.