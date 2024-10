DAL CAMPO. Lavoro a parte per Zurko e Maleh (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prosegue di mattina al sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena, da oggi fino a sabato sempre a partire dalle 11, la preparazione dell’Empoli in vista della prossima trasferta di Parma, domenica alle 12.30. Ieri alla ripresa degli allenamenti hanno lavorato ancora a parte sia Maleh che Zurkowski, oltre a Pellegri, che deve smaltire dei problemini fisici accusati la settimana scorsa. Le loro condizioni continueranno a essere monitorate giorno dopo giorno, ma ancora è presto per capire quale sia la percentuale di possibilità di vederli nella lista dei convocati per la sfida del Tardini. Restano out invece i lungo degenti Ebuhei, Perisan e Sazonov. Sport.quotidiano.net - DAL CAMPO. Lavoro a parte per Zurko e Maleh Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prosegue di mattina al sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena, da oggi fino a sabato sempre a partire dalle 11, la preparazione dell’Empoli in vista della prossima trasferta di Parma, domenica alle 12.30. Ieri alla ripresa degli allenamenti hanno lavorato ancora asiachewski, oltre a Pellegri, che deve smaltire dei problemini fisici accusati la settimana scorsa. Le loro condizioni continueranno a essere monitorate giorno dopo giorno, ma ancora è presto per capire quale sia la percentuale di possibilità di vederli nella lista dei convocati per la sfida del Tardini. Restano out invece i lungo degenti Ebuhei, Perisan e Sazonov.

